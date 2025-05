Trieste il primo maggio è un inno ai titini Menia | Nauseato 4mila persone scomparse nel nulla

persone fuori dal tempo, fuori dalla storia e dal mero buon senso. Un rito che va avanti nonostante vibranti proteste e prese di posizione politiche. Durante la manifestazione della Festa del Lavoro, a Trieste hanno sfilato questo pomeriggio un gruppo di nostalgici del maresciallo Tito, con tanto di bandiera della ex Jugoslavia in spalla. "Purtroppo sono costretto a ripetere le stesse parole ogni anno – racconta a Il Tempo il senatore di Fdi, Roberto Menia – Guardi, le assicuro che sono stanco e Nauseato. È un rito che si ripete e a nulla valgono le nostre proteste. Evidentemente in Italia c'è chi può fare come gli pare e chi invece deve attenersi alle regole. Io ricordo che quei simboli, per la mia terra, hanno voluto dire 4000 persone scomparse, nel nulla.

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Primo maggio in osmizza - Le bandiere rosse che sventolano al sole per il primo maggio, sotto le frasche che indicano che a pochi metri da qui due osmizze sono aperte. Siamo sull’altipiano di Trieste in Carso e nei cortili o ... 🔗rainews.it

Primo Maggio, 3mila in corteo per chiedere un lavoro «più sicuro e dignitoso». Il ricordo a Daniel Tafa morto in azienda a 22 anni - TRIESTE - Lavoro «più sicuro» e «dignitoso»: è quanto chiedono Cgil, Cisl e Uil che oggi, primo maggio, hanno dato vita a un corteo a Trieste per rivendicare ... 🔗ilgazzettino.it

Inno del Primo Maggio: testo, analisi e significato - Celebriamo la Festa dei Lavoratori, che cade il 1° Maggio di ogni anno, analizzando il testo dell'“Inno del Primo Maggio”, uno dei canti più noti fra tutti quelli dedicati a tale occasione. Il testo f ... 🔗sololibri.net