Treu Fornero Renzi Gli impieghi sono più poveri e precari grazie alla sinistra

Laverita.info - Treu, Fornero, Renzi. Gli impieghi sono più poveri e precari grazie alla sinistra Il governo Prodi introdusse la flessibilità nel 1997. Poi Draghi, lodato dal Pd, ne chiese altre dosi. Salvo ammettere l’errore. 🔗 Laverita.info

Se ne parla anche su altri siti

A scuola di gusto con Otello Renzi e le pizze di Marca - Fano e Fermo, 9 aprile 2025 – Pizze di Marca a Fermo e a Carignano di Fano. Il progetto della Camera di commercio Marche, azienda speciale Linfa, si ferma alla pizzeria ‘Fermanella’ Fermo giovedì 10 aprile alle 20,30 per un appuntamento dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire l’abbinamento tra pizza, prodotti tipici e vini doc. (info e prenotazioni 0734 217061). "Si tratta di un progetto unico in Italia – spiega Otello Renzi, sommelier e conduttore della serata – che in questo caso valorizza tipicità come la fava e il pecorino, che saranno servite sulla focaccia con germoglio di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Maggio Fiorentino, Renzi scherza con Mazzi: il patto sui diritti d'autore a Meloni - Siparietto social tra Matteo Renzi, Gianmarco Mazzi, Sara Funaro e Paolo Marcheschi. Alla prima dell'87° Festival del Maggio il leader di Italia viva ha messo in scena un momento simpatico con gli altri esponenti politici, come raccontato da lui stesso su Instagram: “Ieri alla prima del Maggio Musicale Fiorentino il Sottosegretario alla cultura Mazzi ha detto che io devo dare una percentuale dei diritti d'autore del libro ‘L'Influencer' a Giorgia Meloni. 🔗iltempo.it

Renzi e il ricordo per “abbattere il muro del silenzio su una vera e propria pulizia etnica” - Matteo Renzi non ha paura, come hanno fatto per giorni anche quest'anno molti esponenti dell'opposizione, di mandare un messaggio per il Giorno del Ricordo. “Uccisi, torturati, infoibati, costretti all'esilio, solo perché italiani. Tornati in Patria, costretti a subire la diffidenza e poi anni di silenzio, vittime sacrificate sull'altare degli equilibri geopolitici. Coltivare la memoria significa, ogni 10 febbraio, abbattere il muro del silenzio su quella che fu una vera e propria pulizia etnica. 🔗iltempo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Treu, Fornero, Renzi. Gli impieghi sono più poveri e precari grazie alla sinistra. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Renzi con Fornero: “Meloni falla finita di chiacchierare” - Matteo Renzi ed Elsa Fornero, a DiMartedì, parlano dell'incontro programmato il 17 aprile tra Meloni e Trump Matteo Renzi ed Elsa Fornero, ospiti a DiMartedì, affrontano diversi temi: Meloni da Trump ... 🔗la7.it