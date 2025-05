Treno Circumvesuviana in avaria fumo nei vagoni

Treno della Circumvesuviana in avaria, nel tratto tra Torre Annunziata e Pompei: dopo che del fumo bianco ha raggiunto i vagoni, i passeggeri sono stati costretti a scendere ed a proseguire sui binari.Sul sito l’Eav sottolinea che “causa avaria Treno 1094, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Villa dei Misteri”. Diversi i video girati dai passeggeri che circolano sui social.L'articolo Treno Circumvesuviana in avaria, fumo nei vagoni proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Treno Circumvesuviana in avaria, fumo nei vagoni Tempo di lettura: < 1 minutodellain, nel tratto tra Torre Annunziata e Pompei: dopo che delbianco ha raggiunto i, i passeggeri sono stati costretti a scendere ed a proseguire sui binari.Sul sito l’Eav sottolinea che “causa1094, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Villa dei Misteri”. Diversi i video girati dai passeggeri che circolano sui social.L'articoloinneiproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

Castellammare di Stabia, treno in avaria sulla Circumvesuviana: fumo dal convoglio, evacuati i passeggeri - Viaggio difficile da Sorrento a Napoli questa mattina per pendolari e turisti che erano a bordo del treno Eav-Circumvesuviana . Nella stazione di Castellammare di Stabia, la stessa dove il 17 aprile si è verificato il tragico guasto della Funivia del monte Faito, il treno si è fermato emettendo fumo bianco , a causa di un’avaria. Davanti alla stazione, impegnati nelle ispezioni sulla strage della.. 🔗feedpress.me

Fumo denso nel treno della Circumvesuviana, paura tra pendolari e turisti - Mattinata difficile, quella di oggi, per i pendolari e i turisti che erano a bordo di un treno Eav-Circumvesuviana partito da Sorrento e diretto a Napoli. Alla stazione di Castellammare di Stabia, la stessa teatro il 17 aprile scorso del tragico incidente alla funivia del Faito, il convoglio si è... 🔗napolitoday.it

Fumo sul treno della Circumvesuviana a Castellammare, panico a bordo: passeggeri evacuati - Guasto a bordo del treno della Circum da Sorrento a Napoli. Convoglio evacuato. Sul posto i vigili del fuoco. Disagi alla circolazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

