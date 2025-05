Trema X Factor un altro giudice non conferma la sua presenza

giudice che non ha confermato la sua presenza a X FactorL'articolo Trema X Factor, un altro giudice non conferma la sua presenza proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it - Trema X Factor, un altro giudice non conferma la sua presenza Ecco chi è ilche non hato la suaa XL'articolo, unnonla suaproviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Su altri siti se ne discute

45 milioni sul piatto, Conte trema: un altro big può andare via - Il Napoli di Conte ha la testa rivolta al campionato ma il club rischia di perdere presto uno dei suoi più grandi big. Il Napoli di Antonio Conte è protagonista finora di una stagione straordinaria e il club azzurro – comunque vada – è tornato in auge nell’elitè del calcio italiano. I partenopei hanno un solo punto di distacco dall’Inter capolista e un calendario sulla carta più agevole che potrebbe cosi riportare il sogno scudetto, un quarto titolo, due anni dopo la stoica impresa degli uomini di Spalletti. 🔗tvplay.it

Napoli, Conte trema: non solo Anguissa e Buongiorno, preoccupa anche un altro big - Il Napoli torna in solitaria in vetta alla classifica di Serie A, ma l’Inter è lì all’inseguimento: una rincorsa che preoccupa alla luce degli infortuni. Le ultime. Una rete di Matias Soule ha fermato l’Inter che, fra campionato e Coppa Italia, ha accumulato così la sua terza sconfitta consecutiva. Un risultato che ha dato alla vittoria del Napoli – con doppietta di Scott McTominay contro il Torino – un significato ancora più importante: gli azzurri scavalcano l’avversaria milanese in classifica e si posizionano a +3 al primo posto. 🔗tvplay.it

Salta il trasloco delle classi. Istituto King, trovata l’intesa: resta a Muggiò un altro anno - Il King resta a Muggiò. Almeno per il prossimo anno scolastico. La Provincia ha ospitato un incontro per affrontare l’ipotesi del trasferimento di alcune sezioni dell’istituto Martin Luther King, sorta dalla necessità di garantire spazi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche agli studenti, il cui numero negli ultimi anni è in progressiva espansione. La proposta pervenuta da parte dell’amministrazione di Nova Milanese alla Provincia di mettere a disposizione un plesso per risolvere la questione legata alla disponibilità degli spazi del King è stata accolta favorevolmente, ma i ... 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Trema tutto il Sud Italia, a Taormina da 40 giorni si gioca con la vita della gente; X Factor 2022: live is life e lo show decolla. Ma Ambra già precipita verso... Levante FOTO; X Factor 2022, i Bootcamp (parte prima): cos'è successo. FOTO; X Factor 2019, vince Sofia: le pagelle della finale. 🔗Ne parlano su altre fonti