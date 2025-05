Travolto e ucciso a 50 anni volo tremendo sull’asfalto | la tragedia in mattinata

anni, ancora senza identità e privo di documenti, è stato Travolto da un'auto mentre attraversava la strada. La vittima è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. L'automobilista, un 39enne alla guida di una vettura Dr, si è immediatamente fermato per prestare soccorso e si è sottoposto ai test tossicologici e alcolemici di rito, risultati negativi. Ascoltato dalla polizia municipale, ha fornito la sua versione dei fatti, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica precisa dell'incidente e, soprattutto, per identificare il pedone. L'uomo, privo di qualsiasi documento, non corrisponde a nessuna segnalazione di persona scomparsa, e si ipotizza possa essere un senza fissa dimora. La notizia riporta ancora una volta l'attenzione su un dato drammatico: è il tredicesimo investimento mortale di un pedone da inizio anno, su un totale di 33 vittime per incidenti stradali.

