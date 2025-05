Travolto dal bus in monopattino lo strazio dei familiari | Era il suo primo giorno di lavoro

Repubblica.it - Travolto dal bus in monopattino, lo strazio dei familiari: “Era il suo primo giorno di lavoro” Reggio Emilia, dopo la tragica morte di Umer Maqbool, 21 anni di origine pachistana, parla il cugino: “Per lui era un nuovo inizio. Purtroppo il destino ha voluto diversamente. L'autista non l'ha fatto apposta. Non abbiamo desiderio di vendetta. È stata una tragica fatalità" 🔗 Repubblica.it

Ne parlano su altre fonti

La prima giornata di lavoro finisce in tragedia: muore in monopattino travolto dal bus a Reggio Emilia - Umer Maqbool, 21enne pakistano, è morto a Reggio Emilia travolto da una corriera mentre andava al primo giorno di lavoro. Era arrivato in Italia per ricongiungersi alla famiglia e aveva appena firmato il suo primo contratto regolare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Travolto in monopattino dal bus: chi è la vittima di 21 anni - Reggio Emilia, 30 aprile 2025 – Le scarpe che indossava volate via sul ciglio della strada e un telo bianco che copre il suo giovane corpo. Una vita spezzata in un secondo. Umer Maqbool, 21enne pakistano residente a Reggio con la sua famiglia, è morto sul colpo dopo un impatto devastante a bordo del suo monopattino elettrico contro un autobus ieri mattina poco prima delle 7 all’incrocio tra via Emilia Ospizio e via Turri. 🔗ilrestodelcarlino.it

Travolto dal bus in monopattino, il cugino: “Era il suo primo giorno di lavoro” - Reggio Emilia, 1 maggio 2025 - Si aggiunge strazio nello strazio, alla tragedia del giovane travolto e ucciso in monopattino dal bus a Reggio Emilia, lo scorso 29 aprile. Era al suo primo giorno di lavoro, il 21enne di origine pachistana e residente a Reggio Emilia con la famiglia. A riferirlo è il cugino del giovane, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta di Reggio'. Il ragazzo è morto dopo essere stato investito, a bordo di un monopattino elettrico da un autobus della Saca in Via Turri. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Travolto dal bus in monopattino, il cugino: “Era il suo primo giorno di lavoro”; Bergamo, ragazzo investito e ucciso dall'autobus di linea: aveva 19 anni; Travolto dal bus in monopattino il cugino | Era il suo primo giorno di lavoro; Travolto da un bus al suo primo giorno di lavoro 21enne pachistano muore a Reggio Emilia | Era felicissimo per lui era un nuovo inizio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Travolto dal bus in monopattino, il cugino: “Era il suo primo giorno di lavoro” - L'incidente a Reggio Emilia il 29 Aprile. Lo straziante racconto del parente: “Era felicissimo. Finalmente, dopo due anni di lavori precari, aveva un contratto regolare” ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Travolto dal bus in monopattino, lo strazio dei familiari: “Era il suo primo giorno di lavoro” - REGGIO EMILIA - Era al suo primo giorno di lavoro, Umer Maqbool, 21enne di origine pachistana e residente a Reggio Emilia con la famiglia, morto dopo essere stato investito, a bordo di un monopattino ... 🔗bologna.repubblica.it

Ucciso da un bus mentre era in monopattino nel suo primo giorno di lavoro - Rai ed i suoi 898 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... 🔗msn.com