Travolto dal bus in monopattino il cugino | Era il suo primo giorno di lavoro

