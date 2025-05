Travolto da un bus in monopattino | era il suo primo giorno lavoro

Travolto dal bus in monopattino, il cugino: “Era il suo primo giorno di lavoro” - Reggio Emilia, 1 maggio 2025 - Si aggiunge strazio nello strazio, alla tragedia del giovane travolto e ucciso in monopattino dal bus a Reggio Emilia, lo scorso 29 aprile. Era al suo primo giorno di lavoro, il 21enne di origine pachistana e residente a Reggio Emilia con la famiglia. A riferirlo è il cugino del giovane, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta di Reggio'. Il ragazzo è morto dopo essere stato investito, a bordo di un monopattino elettrico da un autobus della Saca in Via Turri. 🔗ilrestodelcarlino.it

