Travolto da un bus al suo primo giorno di lavoro 21enne pachistano muore a Reggio Emilia | Era felicissimo per lui era un nuovo inizio

primo giorno di lavoro Umer Maqbool, il 21enne di origine pachistana investito lo scorso 29 aprile a Reggio Emilia. Il giovane stava percorrendo via Turri a bordo di un monopattino elettrico quando è stato colpito e investito da un autobus. La Gazzetta di Reggio ha raccolto la testimonianza di Alì Atif, cugino del 21enne pakistano, che racconta: «La mattina dell’incidente era al suo primo giorno di lavoro. Finalmente, dopo due anni di lavori precari, aveva un contratto regolare. Umer era felicissimo: tanto che, anche se doveva presentarsi alle 7.45, è partito in anticipo».L’arrivo in Italia per raggiungere il padre e i due fratelliIl giornale Emiliano scrive che quella di Umer Maqbool è «una storia di emigrazione e di riscatto». Nato il 15 gennaio 2004 nel Punjab, il ragazzo era arrivato in Italia un paio di anni fa per raggiungere il padre e i due fratelli, di 23 e 26 anni. 🔗 È morto al suodiUmer Maqbool, ildi origine pachistana investito lo scorso 29 aprile a. Il giovane stava percorrendo via Turri a bordo di un monopattino elettrico quando è stato colpito e investito da un autobus. La Gazzetta diha raccolto la testimonianza di Alì Atif, cugino delpakistano, che racconta: «La mattina dell’incidente era al suodi. Finalmente, dopo due anni di lavori precari, aveva un contratto regolare. Umer era: tanto che, anche se doveva presentarsi alle 7.45, è partito in anticipo».L’arrivo in Italia per raggiungere il padre e i due fratelliIl giornaleno scrive che quella di Umer Maqbool è «una storia di emigrazione e di riscatto». Nato il 15 gennaio 2004 nel Punjab, il ragazzo era arrivato in Italia un paio di anni fa per raggiungere il padre e i due fratelli, di 23 e 26 anni. 🔗 Open.online

Travolto dal bus in monopattino, il cugino: “Era il suo primo giorno di lavoro” - Reggio Emilia, 1 maggio 2025 - Si aggiunge strazio nello strazio, alla tragedia del giovane travolto e ucciso in monopattino dal bus a Reggio Emilia, lo scorso 29 aprile. Era al suo primo giorno di lavoro, il 21enne di origine pachistana e residente a Reggio Emilia con la famiglia. A riferirlo è il cugino del giovane, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta di Reggio'. Il ragazzo è morto dopo essere stato investito, a bordo di un monopattino elettrico da un autobus della Saca in Via Turri. 🔗ilrestodelcarlino.it

