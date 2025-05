Trattori ballerine e sindacati in piazza Cesena festeggia il primo maggio | Basta morti sul lavoro e precarietà

Cesena ha festeggiato in modo molto partecipato, come da tradizione, il primo maggio festa dei lavoratori. In centro sono arrivati come di consueto i Trattori, spettacoli con le ballerine ed in piazza del Popolo c'è stato l'intervento unitario dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che hanno lanciato un. 🔗 Cesenatoday.it - Trattori, ballerine e sindacati in piazza, Cesena festeggia il primo maggio: "Basta morti sul lavoro e precarietà" hato in modo molto partecipato, come da tradizione, ilfesta dei lavoratori. In centro sono arrivati come di consueto i, spettacoli con leed indel Popolo c'è stato l'intervento unitario deiCgil, Cisl e Uil che hanno lanciato un. 🔗 Cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” - (Adnkronos) – Sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale". A Roma il leader della Cgil Maurizio Landini mentre la segretaria Cisl, Daniela Fumarola e il leader Uil, PierPaolo Bombardieri, scelgono due luoghi simbolo di recenti morti […] L'articolo 1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

"Uniti per un lavoro sicuro": i sindacati confederali in piazza, a Francavilla Fontana - Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Massimo Di Cesare, segretario generale della Cgil Brindisi Quello del 2025 è un Primo Maggio intenso di significato, denso di storia e carico di aspettative e promesse. Quelle stesse consegnate alla nostra Carta costituzionale che, all’indomani... 🔗brindisireport.it

Cutro, migranti in piazza a Roma con associazioni e sindacati - “Subito regolarizzazione e permesso di soggiorno, rispetto dei diritti sul lavoro, giusto salario, dignità”: sono le parole d’ordine con cui associazioni e sindacati si sono riuniti oggi in piazza a Roma a due anni dalla strage di Cutro. 94 migranti perso la vita nel naufragio del 26 febbraio 2023. Il 5 marzo inizierà il processo ma nel frattempo – secondo il sindacato Usb, promotore della manifestazione – poco è cambiato”. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Trattori, ballerine e sindacati in piazza, Cesena festeggia il primo maggio: Basta morti sul lavoro e precarietà. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corteo dei trattori e ’ligaza’ in piazza per la festa del lavoro - La sfilata dei trattori. E poi musica, giochi e l’immancabile ligaza in piazza. Giovedì a Santarcangelo torna la festa del... La sfilata dei trattori. E poi musica, giochi e l’immancabile ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Roma, proteste agricoltori: trattori in piazza - “Qui non contiamo il numero dei trattori in strada – aggiunge Angelo di Stefano di Partite Iva – ma il numero delle delibere che i comuni faranno a nostro sostegno. Di trattori ne abbiamo ... 🔗msn.com