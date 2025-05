Trasporto sociale ad Ateda e Auser un nuovo pulmino con pedana elettrica

Ferraratoday.it - Trasporto sociale, ad Ateda e Auser un nuovo pulmino con pedana elettrica Ferrara entra nel circuito delle 'Città a impatto positivo', aderendo all'iniziativa promossa su scala nazionale da Pmg Italia che, attraverso il patrocinio dell'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune e con il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali del territorio, ha potuto. 🔗 Ferraratoday.it

Trasporto sociale, ad Ateda e Auser un nuovo pulmino con pedana elettrica; Ferrara diventa "Città ad impatto positivo", ad Ateda e Auser un nuovo pulmino accessibile per il trasporto sociale

Ferrara diventa "Città ad impatto positivo", ad Ateda e Auser un nuovo pulmino accessibile per il trasporto sociale - "Oggi è il culmine di un percorso condiviso - ha detto Federico Pazzi, presidente di Ateda Onlus - che riguarda la solidarietà. Fare rete nei servizi alla persona può portare grandi benefici a tutta ... 🔗cronacacomune.it