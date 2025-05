Tram Piagge cantieri soft Il nodo della fermata Unità Funaro | Sarà riutilizzata

fermata Unità, da Cenerentola a regina? Il capolinea nei pressi di Santa Maria Novella – che con l'entrata in funzione della Vacs, la variante al centro storico, ha perso quasi completamente il suo ruolo strategico – potrebbe in futuro ritornare a essere strategico. Ad oggi è depotenziata e praticamente inattiva se non agli estremi dell'"elastico" delle 24 ore per garantire i collegamenti con Peretola (o al mattino presto o in tarda serata). Ma Palazzo Vecchio non l'ha persa dai radar."Gli uffici sono al lavoro. – ha spiegato ieri la sindaca Sara Funaro proprio a proposito della fermata – Quando saranno realizzate e pronte le linee per Bagno a Ripoli e per le Piagge e poi tutte le altre faremo in modo che sia utilizzata. C'è chiaramente disegno complessivo".Un 'pensionamento' temporaneo dunque per la fermata di piazza dell'Unità che in futuro potrebbe tornare a svolgere un ruolo chiave nel sistema Tramviario fiorentino.

