Tragico incidente sull’A14 | esce di strada e muore

Tragico incidente oggi intorno alle 13 sull'A14 poco dopo Pesaro, in direzione nord. Un 72enne residente ad Ancona a bordo di un maggiolone cabrio ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Si trovava da solo all'interno del mezzo e viaggiava verso Cattolica. Purtroppo a causa dell'impatto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 ma purtroppo l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.

