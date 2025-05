Tragico incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano | muore un motociclista nello scontro con un camper

incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 3bis “Tiberina” (E45), all’altezza del km 157 nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. nello scontro, che ha coinvolto un camper e un motociclo, ha perso la vita una persona.L’incidente è avvenuto in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata per via di lavori in corso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.A seguito dell’impatto, la E45 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. I veicoli leggeri vengono deviati sulla viabilità secondaria, in particolare sulla provinciale Tiberina, con deviazioni segnalate sul posto.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il personale Anas, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile. 🔗 Lortica.it - Tragico incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano: muore un motociclista nello scontro con un camper Un gravestradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 3bis “Tiberina” (E45), all’altezza del km 157 nel territorio comunale di, in provincia di Arezzo., che ha coinvolto une un motociclo, ha perso la vita una persona.L’è avvenuto in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata per via di lavori in corso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.A seguito dell’impatto, la E45 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. I veicoli leggeri vengono deviativiabilità secondaria, in particolareprovinciale Tiberina, con deviazioni segnalate sul posto.Sul luogo dell’sono intervenuti tempestivamente il personale Anas, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile. 🔗 Lortica.it

Su altri siti se ne discute

Moto contro camper: tragico incidente a Pieve Santo Stefano, un morto - Pieve Santo Stefano (Arezzo), 1 maggio 2025 – Tragedia sulla strada statale E45 Tiberina nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 maggio. Un uomo ha perso la vita nello scontro con un camper. La strada ha subito una chiusura temporanea in entrambe le direzioni nei pressi di Pieve Santo Stefano, al chilometro 157 nella provincia di Arezzo. L'incidente, attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause, ha visto coinvolti un camper e una motocicletta lungo un tratto in cui, a causa di lavori, la viabilità è consentita in doppio senso di marcia su una sola carreggiata. 🔗lanazione.it

Ivan e Mattia, morti nel tragico incidente in galleria a Pusiano. Due paesi sconvolti - Ivan Mezzera, 43 anni residente a Bellano e Mattia Mazzina, 42 anni, di Colico. Sono loro le due vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in galleria a Pusiano. Una tragedia stradale che ha visto coinvolte tre auto con il ferimento di altre 5 persone... 🔗leccotoday.it

Ancora un tragico incidente stradale nella notte: 47enne vittima di un tragico investimento. Alla guida dell’auto pirata un giovanissimo, 19 anni. La disgrazia lungo via Trionfale, a Roma - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un uomo di 47 anni, di origine peruviana, è stato investito e ucciso nella notte tra lunedì e martedì in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nella zona di Monte Mario. La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino. L’uomo si trovava a piedi quando è stato centrato da una Lancia Y condotta da un ragazzo di 19 anni, cittadino italiano, che transitava lungo quel tratto di strada. 🔗dayitalianews.com

Cosa riportano altre fonti

Tragico incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano: muore un motociclista nello scontro con un camper; Tragico incidente nella notte: muore motociclista di 57 anni. Devastante l’impatto contro un cinghiale; Incidente a Pieve Santo Stefano, scontro in moto con un cinghiale: morto un 57enne; Tragedia nella notte: muore in moto a 57 anni dopo impatto con cinghiale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Moto contro camper: tragico incidente a Pieve Santo Stefano, un morto - Pieve Santo Stefano (Arezzo), 1 maggio 2025 – Tragedia sulla strada statale E45 Tiberina nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 maggio. Un uomo ha perso la vita nello scontro con un camper. La ... 🔗lanazione.it

Mortale in E45 a Pieve Santo Stefano nello scontro tra un camper e una moto - La strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Pieve Santo Stefano (km 157), in provincia di Arezzo, a ... 🔗www3.saturnonotizie.it

Scontro tra moto e camper, morta una persona sulla E45 - Una persona è morta in un incidente stradale in provincia di Arezzo, in Valtiberina. Un camper e una moto si sono scontrati sulla E45 vicino a Pieve Santo ... 🔗gonews.it