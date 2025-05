Tragico incidente a Rebibbia | pedone muore in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto

incidente nella notte a RomaUn grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di mercoledì 30 aprile a Rebibbia, quartiere a nord-est di Roma. Un uomo, ancora non identificato perché privo di documenti, è stato investito da un’auto mentre camminava lungo la strada. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.L’investimento all’incrocio tra via Tiburtina e via MajettiLa tragedia è avvenuta intorno alle 23,30, all’intersezione tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti. L’uomo stava camminando quando è stato travolto da una vettura guidata da un uomo di 39 anni. Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso.Intervento d’urgenza e corsa in ospedaledopo l’allarme lanciato al Numero Unico delle Emergenze 112, i soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto con un’ambulanza. 🔗 Dayitalianews.com - Tragico incidente a Rebibbia: pedone muore in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto Drammaticonella notte a RomaUn gravestradale si è verificato nella tarda serata di mercoledì 30 aprile a, quartiere a nord-est di Roma. Un uomo, ancora non identificato perché privo di documenti, èinvestito damentre camminava lungo la strada. Trasportato d’urgenza in, è deceduto pocoa causa delle ferite riportate.L’investimento all’incrocio tra via Tiburtina e via MajettiLa tragedia è avvenuta intorno alle 23,30, all’intersezione tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti. L’uomo stava camminando quando èda una vettura guidata da un uomo di 39 anni. Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso.Intervento d’urgenza e corsa inl’allarme lanciato al Numero Unico delle Emergenze 112, i soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto con un’ambulanza. 🔗 Dayitalianews.com

