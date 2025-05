Tragedia sulla Maiella morti i vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone | erano dispersi da ieri a Pennapiedimonte

vigili del fuoco dispersi da ieri durante un’escursione sulle montagne della Maiella, in Abruzzo. I corpi senza vita di Nico Civitella, 43 anni, originario di Guardiagrele, ed Emanuele Capone, anch’egli 43enne, residente a Chieti, sono stati ritrovati questa mattina in una zona impervia del torrente Avello, nel territorio del comune di Pennapiedimonte. La notizia è stata confermata dal sindaco Rosalina Di Giorgio, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso.I due pompieri, entrambi in servizio presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Chieti, si trovavano fuori servizio e avevano deciso di trascorrere la giornata del 30 aprile con altri due colleghi, Giulio De Panfilis, 32 anni, e Gabriele Buzzelli, 48 anni, in un’escursione nella zona di Balzolo, nota per i suoi paesaggi spettacolari ma anche per la difficoltà di alcuni sentieri. 🔗 Laprimapagina.it - Tragedia sulla Maiella, morti i vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone: erano dispersi da ieri a Pennapiedimonte Si è conclusa nel peggiore dei modi la drammatica vicenda dei duedeldadurante un’escursione sulle montagne della, in Abruzzo. I corpi senza vita di, 43 anni, originario di Guardiagrele, ed, anch’egli 43enne, residente a Chieti, sono stati ritrovati questa mattina in una zona impervia del torrente Avello, nel territorio del comune di. La notizia è stata confermata dal sindaco Rosalina Di Giorgio, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso.I due pomp, entrambi in servizio presso il comando provinciale deideldi Chieti, si trovavano fuori servizio e avevano deciso di trascorrere la giornata del 30 aprile con altri due colleghi, Giulio De Panfilis, 32 anni, e Gabriele Buzzelli, 48 anni, in un’escursione nella zona di Balzolo, nota per i suoi paesaggi spettacolari ma anche per la difficoltà di alcuni sent. 🔗 Laprimapagina.it

