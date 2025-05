Tragedia nei cieli di Castel Ritaldi | ultraleggero precipita su un capannone un morto e un ferito

Castel Ritaldi. Un velivolo ultraleggero è precipitato su un capannone industriale di un’azienda specializzata nella produzione di materiali medicali, inizialmente segnalata come operante nel settore delle sostanze plastiche.L’impatto ha causato un principio d’incendio, che si è in parte propagato alla struttura, richiedendo l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Spoleto e Foligno.A bordo dell’aereo si trovavano due persone. Una di loro è riuscita a lanciarsi dal mezzo prima dell’impatto ed è stata prontamente soccorsa, anche grazie all’intervento dell’elisoccorso del 118, che ha provveduto al suo trasporto d’urgenza in ospedale. 🔗 Laprimapagina.it - Tragedia nei cieli di Castel Ritaldi: ultraleggero precipita su un capannone, un morto e un ferito Un grave incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:45, in località Mercatello, nel comune di. Un velivoloto su unindustriale di un’azienda specializzata nella produzione di materiali medicali, inizialmente segnalata come operante nel settore delle sostanze plastiche.L’impatto ha causato un principio d’incendio, che si è in parte propagato alla struttura, richiedendo l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Spoleto e Foligno.A bordo dell’aereo si trovavano due persone. Una di loro è riuscita a lanciarsi dal mezzo prima dell’impatto ed è stata prontamente soccorsa, anche grazie all’intervento dell’elisoccorso del 118, che ha provveduto al suo trasporto d’urgenza in ospedale. 🔗 Laprimapagina.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia a Castel Ritaldi: ultraleggero precipita su un capannone, un morto e un ferito grave - Un grave incidente ha segnato il Primo Maggio in Umbria: un velivolo ultraleggero è precipitato su un capannone nella zona industriale di Castel Ritaldi. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di circa settant’anni, mentre il giovane che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito. Per quest’ultimo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗laprimapagina.it

Tragedia nei cieli di New York: morti Agustín Escobar, dirigente Siemens, la moglie e i loro tre figli. L’elicottero è precipitato nel fiume Hudson - Una tragedia sconvolgente ha colpito New York e il mondo industriale internazionale: Agustín Escobar, dirigente di alto profilo di Siemens, è morto insieme alla moglie Merce Camprubi Montal e ai loro tre figli di 4, 5 e 11 anni in un drammatico incidente aereo avvenuto ieri sul fiume Hudson. Anche il pilota dell’elicottero Bell 206 su cui volavano ha perso la vita. Il volo turistico diventato tragedia La famiglia Escobar si trovava nella Grande Mela da poche ore, in visita turistica. 🔗thesocialpost.it

Tragedia a Castel Volturno: uomo trovato morto in spiaggia - Un dramma si è consumato mercoledì sera sulla spiaggia di Castel Volturno, dove il corpo senza vita di un 82enne del posto, identificato con le iniziali P.F., è stato ritrovato nei pressi di un noto lido. Tragedia a Castel Volturno: uomo trovato morto in spiaggia L’allarme è scattato poco dopo le 19:00, quando alcuni passanti […] L'articolo Tragedia a Castel Volturno: uomo trovato morto in spiaggia sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it