Tragedia in strada | un’auto si lancia su gruppo di bambini

un'auto accelera, non frena. Non c'è esitazione. Davanti a un gruppo di bambini, la scelta è chiara: spingere sull'acceleratore. Uno dopo l'altro, gli zaini colorati volano in aria, come aquiloni spezzati da un vento improvviso. Quella che era una strada tranquilla si trasforma in un campo di battaglia, segnato da corpi a terra e grida spezzate. bambini, innocenti e distratti, forse ancora con il sapore della merenda in bocca. Stavano tornando a casa, il loro consueto percorso verso la sicurezza del focolare. Alcuni discutevano dei compiti, altri guardavano il cielo, persi nei loro pensieri. Poi, l'impatto. Il metallo si fa portavoce di un uomo che non ha detto nulla, se non dopo molto tempo.

Shock a Osaka: uomo investe 7 bambini, arrestato

L'incidente si è verificato a Osaka, Giappone.

