Tragedia in fabbrica a Frosinone operaio si sente male al lavoro e muore

operaio 57enne morto ieri in una fabbrica di Frosinone. Si è sentito male mentre lavorava. Sempre ieri nel Frusinate un operaio è rimasto gravemente ferito da una massa di cavo in ferro. 🔗 Si chiamava Mario Masi l'57enne morto ieri in unadi. Si è sentitomentre lavorava. Sempre ieri nel Frusinate unè rimasto gravemente ferito da una massa di cavo in ferro. 🔗 Fanpage.it

