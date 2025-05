Tragedia in Abruzzo | due vigili del fuoco perdono la vita durante un' escursione

durante un'escursione nel Parco Nazionale della Maiella, due vigili del fuoco di Chieti sono deceduti dopo essere scivolati in una forra del fiume Avello; altri due colleghi sono stati tratti in salvo, uno dei quali in ipotermia. Un'escursione nel cuore del Parco Nazionale della Maiella si è trasformata in Tragedia per quattro vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, liberi dal servizio. durante l'uscita nella suggestiva località di Balzolo, nel territorio del comune di Pennapiedimonte, due di loro sono scivolati in una forra del fiume Avello, perdendo la vita. I corpi sono stati individuati dai soccorritori nelle prime ore di oggi. L'allarme è scattato nella serata di ieri, quando i quattro escursionisti hanno contattato la sala operativa per segnalare difficoltà nel rientro. 🔗 Abruzzo24ore.tv - Tragedia in Abruzzo: due vigili del fuoco perdono la vita durante un'escursione Chieti -un'nel Parco Nazionale della Maiella, duedeldi Chieti sono deceduti dopo essere scivolati in una forra del fiume Avello; altri due colleghi sono stati tratti in salvo, uno dei quali in ipotermia. Un'nel cuore del Parco Nazionale della Maiella si è trasformata inper quattrodeldel comando provinciale di Chieti, liberi dal servizio.l'uscita nella suggestiva località di Balzolo, nel territorio del comune di Pennapiedimonte, due di loro sono scivolati in una forra del fiume Avello, perdendo la. I corpi sono stati individuati dai soccorritori nelle prime ore di oggi. L'allarme è scattato nella serata di ieri, quando i quattro escursionisti hanno contattato la sala operativa per segnalare difficoltà nel rientro. 🔗 Abruzzo24ore.tv

