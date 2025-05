Tragedia del Primo Maggio ragazzo annega nel fiume per un solo bagno

Maggio bastava a sciogliere ogni esitazione. Bastava un respiro, un richiamo, una bracciata ancora. Poi qualcosa ha ceduto, come se il corpo all’improvviso non rispondesse più. Un attimo prima galleggiava, un attimo dopo lottava nel vuoto.Le voci dalla riva si sono fatte tese, confuse. C’era chi gridava il suo nome, chi si lanciava senza pensarci, chi cercava con gli occhi la superficie immobile. Ma l’acqua non ha restituito nulla. solo silenzio. solo attesa.A perdere la vita è stato un ragazzo di 31 anni, di origine pakistana, annegato nelle acque del fiume Candigliano, nei pressi del parco La Golena, nella gola del Furlo, nel Pesarese. Era arrivato lì con alcuni amici per festeggiare il Primo Maggio, quando ha deciso di tuffarsi in un punto dove l’acqua raggiunge circa due metri e mezzo di profondità. 🔗 Thesocialpost.it - Tragedia del Primo Maggio, ragazzo annega nel fiume per un solo bagno Si era tuffato con leggerezza, tra le risate degli amici e il verde brillante di un giorno di festa. L’acqua era fredda, ma il sole dibastava a sciogliere ogni esitazione. Bastava un respiro, un richiamo, una bracciata ancora. Poi qualcosa ha ceduto, come se il corpo all’improvviso non rispondesse più. Un attimo prima galleggiava, un attimo dopo lottava nel vuoto.Le voci dalla riva si sono fatte tese, confuse. C’era chi gridava il suo nome, chi si lanciava senza pensarci, chi cercava con gli occhi la superficie immobile. Ma l’acqua non ha restituito nulla.silenzio.attesa.A perdere la vita è stato undi 31 anni, di origine pakistana,to nelle acque delCandigliano, nei pressi del parco La Golena, nella gola del Furlo, nel Pesarese. Era arrivato lì con alcuni amici per festeggiare il, quando ha deciso di tuffarsi in un punto dove l’acqua raggiunge circa due metri e mezzo di profondità. 🔗 Thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia del Primo maggio, 18enne muore per annegamento al lago dell'Accesa nel Grossetano - Tragedia nel pomeriggio del Primo maggio: un diciottenne è morto per annegamento al lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima (Grosseto) . L’allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto intervenuta un’ambulanza dell’Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri... 🔗feedpress.me

Il giro in bici per il Primo Maggio finisce in tragedia: malore fatale, ciclista 50enne muore sull'asfalto - Tragedia nel Barese: ciclista 50enne colto da malore muore sull'asfalto. Il giro in bici tra amici per il Primo Maggio si trasforma in dramma. È quello che è successo questa mattina... 🔗quotidianodipuglia.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Muore annegato nel fiume: 31enne stava festeggiando l’1 Maggio al parco; Pesaro, si tuffa nelle Gole del Furlo e muore annegato: stava festeggiando il Primo Maggio con amici; Due giovani annegati mentre festeggiavano il Primo maggio al lago; Ragazzo muore annegato nel lago dell’Accesa nel Grossetano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ragazzo di 18 anni si tuffa e muore annegato: tragedia nel lago dell'Accesa - Un ragazzo di 18 anni è morto annegato nel lago dell'Accesa nel comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Sul posto intorno alle ... 🔗msn.com

Tragedia del primo maggio, 18enne muore annegato: dove e cosa è successo - Un ragazzo di 18 anni è annegato nel lago dell'Accesa a Massa Marittima durante una gita con un gruppo di amici ... 🔗bigodino.it

Filippo Morello, morto a 20 anni durante una gara di motocross: è caduto ed è stato travolto dagli altri piloti - Tragedia nel pomeriggio del primo maggio, a Romans d'Isonzo, dove un ventenne trevigiano è morto nel corso di una gara di motocross. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, ha ... 🔗msn.com