Tragedia del Primo maggio 18enne muore per annegamento al lago dell' Accesa nel Grossetano

Tragedia nel pomeriggio del Primo maggio: un diciottenne è morto per annegamento al lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima (Grosseto) . L’allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto intervenuta un’ambulanza dell’Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.. 🔗 Feedpress.me - Tragedia del Primo maggio, 18enne muore per annegamento al lago dell'Accesa nel Grossetano nel pomeriggio del: un diciottenne è morto peral, nel comune di Massa Marittima (Grosseto) . L’allarme è arrivato al 118 intorno alle 16:20. Sul posto intervenuta un’ambulanza’Anpas di Massa Marittima e l'elisoccorso Pegaso ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.. 🔗 Feedpress.me

Il giro in bici per il Primo Maggio finisce in tragedia: malore fatale, ciclista 50enne muore sull'asfalto - Tragedia nel Barese: ciclista 50enne colto da malore muore sull'asfalto. Il giro in bici tra amici per il Primo Maggio si trasforma in dramma. È quello che è successo questa mattina... 🔗quotidianodipuglia.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

