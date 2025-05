Tragedia al Lago dell’Accesa | muore annegato un ragazzo di 18 anni

ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita per annegamento nelle acque del Lago dell'Accesa.L'allarme è scattato poco prima delle 16:30, quando è stato richiesto l'intervento urgente dei soccorsi per un giovane in difficoltà nel Lago. Il 118 dell'Asl Toscana sud est ha attivato immediatamente i mezzi di emergenza.Sul posto sono intervenuti l'ambulanza Anpas di Massa Marittima, l'elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell'ordine. Purtroppo, nonostante la tempestività dell'intervento, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Ragazzo di 18 anni muore affogato: tragedia nel lago dell'Accesa - Grosseto, 1 maggio 2025 – Pomeriggio tragico al lago dell'Accesa, nel Comune di Massa Marittima. Un ragazzo di 18 anni è morto annegato. I soccorsi sono stati immediati con l’intervento delle ambulanza Anpas di Massa Marittima e l’elisoccorso regionale Pegaso 1, oltre alle forze dell’ordine. Il personale sanitario purtroppo però ha constatato solo il decesso del giovane. Da capire cosa sia accaduto. 🔗lanazione.it

Lago dell’Accesa, i soliti problemi. Turisti in gran numero e poche regole - È stata sufficiente una domenica di sole, dopo un inizio di primavera incerto, per riportare la gente, tante persone, sulle rive del lago dell’Accesa e si sono risentite, purtroppo per l’ennesima volta, le solite lamentele per la grande affluenza e per l’uso non consentito di certe attrezzature. Le vicende che si alternano sull’uso scorretto del lago e delle sue sponde, con l’arrivo del bel tempo, si sommano e così si tornano a mettere insieme sequele di lamentele perché, fra le altre cose denunciate, si rammentano i tuffi nel lago, con nuotata abbinata, da parte dei cani che i proprietari ... 🔗lanazione.it

Lago dell’Accesa, progetto per la tutela - MASSA MARITTIMA ll consiglio comunale di Massa Marittima ha approvato lo schema di convenzione con il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud per la realizzazione di un progetto sul lago dell’Accesa. Come è noto, già da alcuni mesi all’interno della Strategia Nazionale per le Aree interne si è aperta per il Comune di Massa Marittima la possibilità di ricevere un contributo di 500mila euro, per la realizzazione di un progetto di tutela della biodiversità delle zone umide e in generale della qualità delle acque del lago. 🔗lanazione.it

