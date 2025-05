Tragedia a Pennapiedimonte | trovati morti 2 vigili del fuoco malore per i familiari

trovati privi di vita i due vigili del fuoco dispersi dalla sera del 30 aprile nel territorio di Pennapiedimonte, in località Balzolo, all'interno del Parco Nazionale della Maiella. I due uomini, entrambi 43enni e in servizio presso il comando provinciale di Chieti, erano impegnati in un'escursione privata – quindi fuori dal servizio – con altri due colleghi. Sul luogo delle difficili operazioni di recupero delle due salme dei vigili del fuoco sono arrivati ??i loro familiari. Alcuni sono stati colpiti da malore e sono stati soccorsi dai mediciL'escursione e l'allarme nella serata del 30 aprileLa segnalazione della scomparsa era giunta ai soccorritori intorno alle ore 19:35 del 30 aprile.

Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte.

