Tragedia a Chieti | trovati morti due vigili del Fuoco nel fiume Avello

Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del Fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte.

