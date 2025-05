Tragedia a Castel Ritaldi | ultraleggero precipita su un capannone un morto e un ferito grave

grave incidente ha segnato il Primo Maggio in Umbria: un velivolo ultraleggero è precipitato su un capannone nella zona industriale di Castel Ritaldi. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di circa settant’anni, mentre il giovane che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito. Per quest’ultimo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Laprimapagina.it - Tragedia a Castel Ritaldi: ultraleggero precipita su un capannone, un morto e un ferito grave Unincidente ha segnato il Primo Maggio in Umbria: un velivoloto su unnella zona industriale di. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di circa settant’anni, mentre il giovane che viaggiava con lui è rimastomente. Per quest’ultimo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Laprimapagina.it

