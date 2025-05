Tragedia a Balzolo | morti i vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone

Nico Civitella di Guardiagrele ed Emanuele Capone di Chieti, entrambi 43enni e vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, dispersi da ieri sera durante un’escursione in località Balzolo, nel Comune di Pennapiedimonte. I due, insieme ad altri due colleghi. 🔗 Chietitoday.it - Tragedia a Balzolo: morti i vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone Sono stati ritrovati senza vitadi Guardiagrele eddi Chieti, entrambi 43enni edeldel comando provinciale di Chieti, dispersi da ieri sera durante un’escursione in località, nel Comune di Pennapiedimonte. I due, insieme ad altri due colleghi. 🔗 Chietitoday.it

Tragedia a Chieti: trovati morti due vigili del Fuoco nel fiume Avello - Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del Fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti, dispersi durante una escursione in località Balzolo, nel territorio del Comune di Pennapiedimonte. 🔗quotidiano.net

Tragedia a Pennapiedimonte: trovati morti 2 vigili del fuoco, malore per i familiari - Il gruppo era formato da 4 colleghi del comando di Chieti: ricerche durate oltre 12 ore Sono stati trovati privi di vita i due vigili del fuoco dispersi dalla sera del 30 aprile nel territorio di Pennapiedimonte, in località Balzolo, all’interno del Parco Nazionale della Maiella. I due uomini, entrambi 43enni e in servizio presso il comando provinciale di Chieti, erano impegnati in un’escursione privata – quindi fuori dal servizio – con altri due colleghi. 🔗notizieaudaci.it

Tragedia in Abruzzo: morti due vigili del fuoco, i primi soccorsi nel Parco della Maiella - Due vigili del fuoco sono stati trovati morti nel Parco nazionale della Maiella, in Abruzzo, dove si erano avventurati in un’escursione nella forra del fiume Avello, in località Balzolo. Gli altri due ... 🔗repubblica.it

Tragedia a Pennapiedimonte: morti due vigili del fuoco - Una tragedia nel giorno della festa dei lavoratori. Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di un ... 🔗msn.com

Abruzzo, vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due su quattro ritrovati morti dopo ore di ricerche - La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi ... 🔗ilgazzettino.it