Traffico Lazio del 01-05-2025 ore 17 | 30

Lazio ben trovati all'ascolto Buon pomeriggio trafficate le strade del litorale laziale sulla via Aurelia a seguito di un incidente si procede incolonnati tra Palidoro Torrimpietra direzione Roma Traffico intenso anche sulle strade dei Castelli Romani a Roma brevi code sul Raccordo Anulare tra le uscite Laurentina e Ardeatina direzione Appia siamo in carreggiata esterna in centro per il concertone del Primo Maggio è chiusa al Traffico l'area compresa tra via Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto divieti di fermata su Gran parte delle strade adiacenti a quest'area prolungato fino alle 1:30 di notte in servizio della metropolitana mi ricordo infine il fermo dei mezzi pesanti mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22 da Massimo Beschi è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 17:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta al transito via Pontina altezza via del Fosso del tellinaro in direzione di Latina attenzione in zona restano però rallentamenti e code incidente con cose sulla tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna tra la stazione Tiburtina e via dei Monti Tiburtini verso la Salaria altro incidente sul percorso Urbano della A24 per Teramo code tra Porto e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare ed è ancora per incidente lunghe code sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e la motorizzazione ... 🔗romadailynews.it

Traffico Lazio del 09-03-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio me trovati dalla redazione sulla A12 Roma Civitavecchia chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 marzo in alternativa possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa per lavori si transita con un senso unico alternato sulla via Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana fino alla fine di marzo sul raccordo Vetralla Viterbo lavori con cambio della carreggiata in prossimità dello svincolo di Viterbo Nord in direzione di Terni si tratta delle viadotto urcionio i provincia di Rieti chiusa per una frana ... 🔗romadailynews.it

Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione prudenza nel percorrere la A1 roma-napoli per un incidente segnalato tra Anagni e Ferentino verso Napoli rallentamenti per lavori lungo la sala tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima direzione si transita su carreggiata a ridotta lavori in corso anche sulla Flaminia con transito a senso unico alternato tra Sant'Oreste Civita Castellana per la formazione di rallentamenti e code ancora per lavori si procede a rilento lungo la Tiburtina all'altezza di Tivoli verso Roma sempre in direzione della capitale si sta in coda per traffico sulla via del mare ... 🔗romadailynews.it

