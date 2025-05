Tradimento oggi e domani pomeriggio non va in onda Uomini e donne torna lunedì

oggi e domani pomeriggio Tradimento non va in onda. Complici la festa del Primo Maggio e il week end praticamente alle porte, su Canale 5 saltano due puntate dell’amata serie turca.Leggi anche: Affari tuoi 2025 non si ferma: in onda con nuove puntate fino a fine giugnoUna pausa evidentemente più lunga riguarda Uomini e donne, che torna in onda il prossimo lunedì 5 maggio 2025, sempre a partire dal consueto orario delle 14.45.Giovedi e venerdì pomeriggio al posto delle nuove puntate di Tradimento e Uomini e donne verranno trasmessi alcuni inediti episodi di The Family.Sia venerdì sera che sabato e domenica pomeriggio Tradimento andrà regolarmente in onda con le nuove puntate della seconda stagione.Uomini e donneL'articolo “Tradimento”, oggi e domani pomeriggio non va in onda. “Uomini e donne” torna lunedì proviene da AP Magazine. 🔗 Apmagazine.it - “Tradimento”, oggi e domani pomeriggio non va in onda. “Uomini e donne” torna lunedì non va in. Complici la festa del Primo Maggio e il week end praticamente alle porte, su Canale 5 saltano due puntate dell’amata serie turca.Leggi anche: Affari tuoi 2025 non si ferma: incon nuove puntate fino a fine giugnoUna pausa evidentemente più lunga riguarda, cheinil prossimo5 maggio 2025, sempre a partire dal consueto orario delle 14.45.Giovedi e venerdìal posto delle nuove puntate diverranno trasmessi alcuni inediti episodi di The Family.Sia venerdì sera che sabato e domenicaandrà regolarmente incon le nuove puntate della secstagione.L'articolo “”,non va in. “proviene da AP Magazine. 🔗 Apmagazine.it

Su altri siti se ne discute

Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali dal pomeriggio di oggi e fino a domani - Allerta meteo gialla in Campania: su gran parte del territorio regionale sono previste precipitazioni molto intense.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV - Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, […] 🔗calcionews24.com

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV - Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mediaset, programmazione stravolta per il primo maggio: Amici, Uomini e Donne e Tradimento, cosa cambia; Tradimento 2, perché non va in onda oggi 25 aprile pomeriggio; Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 26 aprile; Tradimento: le trame delle puntate dal 14 al 20 aprile 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tradimento riassunto e reazioni della puntata del 30 aprile: Tolga vittima di un inganno - E’ andata in onda ieri pomeriggio l’ultima mini puntata della settimana della serie tv turca di Canale 5 come sempre in formato ridotto nella fascia oraria del pomeriggio alle 14:10 circa. Per chi non ... 🔗msn.com

Ecco la trama della puntata della dizi turca in onda oggi pomeriggio su Canale 5 - Anticipazioni della puntata di Tradimento oggi, martedì 29 aprile 2025, che va in onda su Canale 5. Scopriamo la trama della soap: ecco cosa succederà. 🔗gazzetta.it

Tradimento, perché non va in onda oggi 1 maggio 2025?/ Rivoluzione soap in casa Mediaset: cosa succede - Tradimento, perché non va in onda oggi 1° maggio 2025 su Canale 5? Palinsesto rivoluzionato per il giorno festivo: cos'è previsto al suo posto ... 🔗ilsussidiario.net