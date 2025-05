Tradimento non va in onda il 2 maggio 2025 Quando tornerà su Canale5 e Anticipazioni dei Nuovi Episodi

Tradimento "fa ponte": la Soap Opera turca di successo non andrà in onda neanche domani, venerdì 2 maggio 2025. Ecco Quando rivedremo Guzide e gli altri su Canale5 e che cosa accadrà nelle nuove puntate. 🔗 Comingsoon.it - Tradimento non va in onda il 2 maggio 2025. Quando tornerà su Canale5 e Anticipazioni dei Nuovi Episodi "fa ponte": la Soap Opera turca di successo non andrà inneanche domani, venerdì 2. Eccorivedremo Guzide e gli altri sue che cosa accadrà nelle nuove puntate. 🔗 Comingsoon.it

Se ne parla anche su altri siti

Tradimento non va in onda il 25 aprile 2025. Quando tornerà su Canale5 e Anticipazioni dei Nuovi Episodi - Un altro piccolo stop per Tradimento: la Soap Opera turca di successo domani, in occasione della Festa della Liberazione, non andrà in onda. Ecco quando rivedremo Guzide e gli altri su Canale5 e che cosa accadrà nelle prossime puntate. 🔗comingsoon.it

Stop a Tradimento: La soap non va in onda il 1° maggio 2025. Ecco che andrà al suo posto e le Anticipazioni dei Nuovi Episodi - Tradimento sta per subire un altro stop: la Soap Opera turca, domani 1° maggio 2025, non andrà in onda. Ecco che cosa la sostituirà e che cosa accadrà nelle prossime puntate che vedremo su Canale 5. 🔗comingsoon.it

Tradimento: la Soap non va più in onda la domenica sera. Ecco cosa sta succedendo - Tradimento non ci farà più compagnia nella domenica sera. Per la Soap di Canale5 c'è un cambio di programmazione che non ci lascerà a bocca asciutta. Ecco tutte le novità previste per questo weekend, l'ultimo di marzo 2025. 🔗comingsoon.it

Approfondimenti da altre fonti

Tradimento 2, perché non va in onda oggi 25 aprile pomeriggio; Perché Tradimento non va in onda il 1 Maggio e quando riprende?; Tradimento non va più in onda, fulmine a ciel sereno: il motivo dello stop; Mediaset, programmazione stravolta per il primo maggio: Amici, Uomini e Donne e Tradimento, cosa cambia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stop a Tradimento: La soap non va in onda il 1° maggio 2025. Ecco che andrà al suo posto e le Anticipazioni dei Nuovi Episodi - Tradimento sta per subire un altro stop: la Soap Opera turca, domani 1° maggio 2025, non andrà in onda. Ecco che cosa la sostituirà e che cosa accadrà nelle prossime puntate che vedremo su Canale 5. 🔗msn.com

Perché Tradimento non va in onda il 1 Maggio e quando riprende? - Ancora un’altra pausa forzata per la soap turca di Tradimento: dopo gli stop del 21 e 25 aprile, ma anche il Primo Maggio non sarà in onda. Salva l’articolo ... 🔗alfemminile.com

Tradimento non va più in onda, fulmine a ciel sereno: il motivo dello stop - Fulmine a ciel sereno per tutti i fan di “Tradimento”: la soap opera di Canale 5 non va più in onda ed ecco il motivo. Da qualche mese a questa parte sono tante le persone che si sono appassionate all ... 🔗informazione.it