Tradimento non in onda | la soap turca di Canale 5 si ferma di nuovo oggi 1 maggio

Cambio palinsesto Mediaset per la giornata di oggi, 1° maggio: la soap turca Tradimento (Aldatmak) salterà l'appuntamento nel consueto slot pomeridiano. Cosa vedremo al suo posto e quando tornerà in TV?

Tradimento si ferma oggi 1° maggio

Come già accaduto lo scorso 25 aprile, i vertici Mediaset hanno deciso di mettere in pausa la serie tv con Vahide Perçin, che quindi oggi 1° maggio non andrà in onda.

I motivi della decisione che arriva da Cologno Monzese sono gli stessi che hanno portato al precedente stop. Trattandosi di una giornata di festa Mediaset ha pensato di dare a tutti la possibilità di trascorrere qualche ora con amici e parenti, senza perdersi neppure un episodio del serial turco che sta appassionando sempre più persone.

Cosa vedremo al suo posto?

E per chi rimane a casa? I vertici Mediaset hanno pensato anche a loro, proponendo un calendario pomeridiano per la Festa del Lavoro ricco di storie appassionanti.

