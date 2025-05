Tra Pechino e Usa ora l’Unione Europea punta sul Golfo

Europea e India previsto per la fine di quest’anno. Nel frattempo, sul taccuino dell’analista si fissa un recente annuncio: quello dell’avvio dei negoziati per un accordo di libero scambio tra la Ue e gli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Panorama.it - Tra Pechino e Usa ora l’Unione Europea punta sul Golfo Bruxelles sta accelerando la tessitura di accordi commerciali a tutto campo. A questo cambio di passo ha contribuito l’avvicendamento tra Valdis Dombrovskis e Maros Sefkovic alla guida delle politiche commerciali europee. Al secondo, infatti, vengono riconosciute non comuni doti negoziali. Ancora di più, tuttavia, pesa lo spauracchio di un’America fattasi di colpo «introversa» per quanto riguarda le tradizionali partnership. A essa è conseguita l’immediata necessità di compensare con la maggiore apertura di altri mercati il venire meno delle importazioni statunitensi.A questo proposito, sono attesi brillanti iniziative come l’accordo di libero scambio tra Unionee India previsto per la fine di quest’anno. Nel frattempo, sul taccuino dell’analista si fissa un recente annuncio: quello dell’avvio dei negoziati per un accordo di libero scambio tra la Ue e gli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Panorama.it

Tra Pechino e Usa ora l’Unione Europea punta sul Golfo - Nelle attuali convulsioni tra le due superpotenze, Bruxelles si sta muovendo - con insolita velocità - verso gli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e India. È una strategia con delle chance. 🔗panorama.it

Guerra commerciale USA-Cina: dopo l’escalation, il compromesso è possibile? - Parallelamente però, Pechino rivolge segnali di apertura all’Unione Europea: secondo Xinhua News, Xi Jinping ha ricordato che in termini di PIL aggregato Cina ed Europa rappresentano oltre un terzo de ... 🔗informazione.it

La Ue stretta tra i dazi Usa e l’attivismo di Pechino - Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande importatore di macchine al mondo. Dal 2010 la quota sul commercio mondiale oscilla tra il 20 e il ... 🔗ilsole24ore.com