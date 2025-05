Tra comfort movimento e consapevolezza | collezione FW25 Sloggi

Sloggi presenta un'ampia gamma di novità che confermano l'identità del brand: creare il bodywear più confortevole, innovativo e accessibile al mondo.Dall'intimo maschile più essenziale a nuove formule pensate per muoversi e vivere con consapevolezza, ecco le nuove linee da scoprire – ognuna pensata per rispondere a stili di vita diversi, senza mai rinunciare alla qualità, alla sostenibilità e al comfort quotidiano.– Sloggi SLG BaseLa linea maschile essenziale, discreta e accessibile, pensata per diventare il punto fermo del cassetto dell'intimo. Realizzata in cotone GOTS e proposta in multipack, unisce comfort quotidiano, qualità e stile minimal.– Sloggi GO SenseL'intimo pensato per chi cerca scelte consapevoli senza rinunciare al comfort. Realizzato con fibre sostenibili di origine naturale, è morbido, semplice da indossare e disponibile in modelli versatili per tutti i giorni.

