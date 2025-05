Tottenham Postecoglou potrebbe lasciare gli Spurs anche in caso di vittoria dell’Europa League? Le ultime

Postecoglou: addio al Tottenham a fine stagione anche in caso di vittoria di Europa League? Le ultime sul futuro degli Spurs Ange Postecoglou potrebbe lasciare il Tottenham anche in caso di vittoria dell’Europa League: è l’avvertimento lanciato dall’ex difensore degli Spurs William Gallas, che a Prime Casino ha sottolineato come l’allenatore sia consapevole della . 🔗 Calcionews24.com - Tottenham, Postecoglou potrebbe lasciare gli Spurs anche in caso di vittoria dell’Europa League? Le ultime Ange: addio ala fine stagioneindidi Europa? Lesul futuro degliAngeilindi: è l’avvertimento lanciato dall’ex difensore degliWilliam Gallas, che a Prime Casino ha sottolineato come l’allenatore sia consapevole della . 🔗 Calcionews24.com

Ange Postecoglou ha capito il vero problema del Tottenham: “C’è una talpa, ora ci pensiamo noi” - La furia del tecnico greco del Tottenham si è abbattuta sui giocatori nella conferenza stampa pre gara di Premier contro i Wolves. "Da inizio stagione c'è chi fa passare informazioni all'esterno, a volte tutto a volte qualcosa. E' evidente e ho anche idea chi possa essere"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tottenham, è già finita la magia Postecoglou? - Oltre al Manchester United, anche un’altra big inglese sta vivendo una stagione molto negativa: il Tottenham di Postecoglou, che occupa il 14esimo posto. Ci ricordiamo tutti, lo scorso anno, come ... 🔗calciostyle.it

Tottenham, Postecoglou verso l’esonero anche in caso di trionfo in Europa League - La stagione del Tottenham Hotspur è stata finora deludente, con 18 sconfitte in Premier League e il rischio concreto di eguagliare il record negativo. 🔗tuttomercatoweb.com

Tottenham, stagione fallimentare per Postecoglou: gli Spurs si guardano attorno - Tottenham, stagione piena di delusioni per gli Spurs: lontanissimi dalle posizioni europee e la posizione di Postecoglou è in bilico, con tre possibili sostituti Stagione complicata per il ... 🔗calcionews24.com