Tottenham e Bodo Glimt per la semifinale Europa League | formazione e diretta Sky Sport

Europa League prosegue con grande interesse, mentre Tottenham ospita il Bodo Glimt nell'andata della semifinale. Gli Spurs, in cerca della qualificazione alla finale disputata a Bilbao, hanno già superato nei quarti l'Eintracht Francoforte, mentre i norvegesi hanno lasciato alle spalle la Lazio. Probabili schieramenti Il match, in programma . L'articolo Tottenham e Bodo Glimt per la semifinale Europa League: formazione e diretta Sky Sport è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

