Torre Annunziata Slow Food commercianti e associazioni insieme per Le passeggiate di Primavera

Torre Annunziata torna l'isola pedonale sul corso. Mercato della Terra, animazione, laboratori e esposizioniRitorna a Torre Annunziata Slow Food con il Mercato della Terra Paniere Vesuviano. Dopo il successo della prima edizione di quest'anno, che si è tenuta domenica 30 marzo, l'iniziativa promossa dalla condotta Slow Food Vesuvio si allarga al territorio coinvolgendo l'Associazione commercianti di Torre Annunziata e altre 12 associazioni.Su iniziativa dell'assessore alle attività produttive Alfonso Ascione, domenica 4 maggio ospiterà la prima edizione de "Le passeggiate di Primavera: gusto giochi e shopping". Il format unisce il tradizionale Mercato della Terra promosso da Slow Food con i negozi aperti e stand di diverse associazioni che animeranno il corso con laboratori creativi per i più piccoli, esposizioni e tanto divertimento.

Torre Annunziata, sequestrati droga e armi - Tempo di lettura: < 1 minutoA Torre Annunziata i carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni e rastrellamenti nel rione delle carceri. Operazione condotta con il contributo dei carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e unità cinofile. Un intero rione setacciato palmo a palmo. All’interno di uno stabile abbandonato è stato rinvenuto un borsone. Al suo interno una pistola mitragliatrice Uzi con il relativo munizionamento, un fucile a pompa carico e pronto a sparare, due pistole – una browning e una 357 magnum – e 40 cartucce di vario calibro. 🔗anteprima24.it

Operazione antidroga a Torre Annunziata: il tiktoker “Papusciello” irreperibile, ma posta video dalla Spagna - Mentre i carabinieri lo cercavano a Torre Annunziata nell’ambito di un’operazione antidroga, Antonio Gemignani, noto su TikTok come “Papusciello” e seguito da 150mila persone, si trovava in Spagna. Questa mattina, proprio mentre veniva eseguita l’ordinanza a suo carico, il tiktoker ha condiviso un video sui social in cui si mostra sorridente, immortalando il mare e […] L'articolo Operazione antidroga a Torre Annunziata: il tiktoker “Papusciello” irreperibile, ma posta video dalla Spagna sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Migliore selezione di vini da Slow Food: premiato locale brindisino a Bologna - BRINDISI - Una giuria composta da esperti di Milano Wine Week, di professionisti di Slow Food e dal pubblico di appassionati, ha assegnato 39 riconoscimenti che celebrano in particolare la cultura del bere bene e del vino buono pulito e giusto, per rafforzare il legame tra i locali che incentrano... 🔗brindisireport.it

