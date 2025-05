Torneo dei Rioni 2024 | i Rossi di Santa Trinita difendono il titolo

Rossi di Santa Trinita ad aggiudicarsi la prima edizione del "Torneo dei Rioni" di calcio fra i "senior", battendo ai rigori gli Azzurri di Santa Maria. E i campioni in carica (che sfideranno tra l’altro i montemurlesi del Rione Popolesco in una sorta di Supercoppa dei Rioni Prato – Montemurlo fissata indicativamente per la metà del pRossimo giugno, ndr) proveranno a mantenere il titolo nella seconda edizione della kermesse che vede sfidarsi sul terreno di gioco i Rioni della Palla Grossa. E’ stata presentata ieri presso le Officine sportive, alla presenza dell’organizzatore Sandro Ciardi e dei rappresentanti dei quattro Rioni (Giallo, Rosso, Azzurro e Verde). Non mancano le novità rispetto al 2024: ogni Rione proporrà due squadre ("prima squadra" e "juniores") da almeno diciotto giocatori ciascuno. 🔗 L’anno scorso furono idiad aggiudicarsi la prima edizione del "dei" di calcio fra i "senior", battendo ai rigori gli Azzurri diMaria. E i campioni in carica (che sfideranno tra l’altro i montemurlesi del Rione Popolesco in una sorta di Supercoppa deiPrato – Montemurlo fissata indicativamente per la metà del pmo giugno, ndr) proveranno a mantenere ilnella seconda edizione della kermesse che vede sfidarsi sul terreno di gioco idella Palla Grossa. E’ stata presentata ieri presso le Officine sportive, alla presenza dell’organizzatore Sandro Ciardi e dei rappresentanti dei quattro(Giallo, Rosso, Azzurro e Verde). Non mancano le novità rispetto al: ogni Rione proporrà due squadre ("prima squadra" e "juniores") da almeno diciotto giocatori ciascuno. 🔗 Lanazione.it

