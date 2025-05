Torna Pienza e i fiori La città-giardino si colora

Si inaugura sabato 3 la 38^ edizione di "Pienza e i fiori", vero e proprio contenitore di appuntamenti culturali, artistici, commerciali e di intrattenimento e scoperta del territorio. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco "Dario Formichi" e dal Centro commerciale naturale con il sostegno del Comune di Pienza, si deve all'idea del compianto Osvaldo Colombini, recentemente scomparso, allora presidente della Pro Loco. Il programma si estenderà con eventi in serie fino al 18 maggio, sul filo conduttore del giardino all'italiana allestito, come avviene dal 2008, nella centrale piazza Pio II.L'allestimento dell'area è stato realizzato dai volontari, con il supporto del personale comunale. Per l'ideazione, il presidente del Centro commerciale naturale, Roggero Roggeri, si è ispirato a una decorazione incastonata nel pavimento in marmo della Basilica inferiore d'Assisi; a trasformare il disegno in un progetto è stata anche quest'anno l'ingegner Lidia D'Errico.

