Torna la Festa sulle Serre Il passato è più che vivo

Festa sulle Serre, un evento che mantiene vivo il sapore autentico delle antiche tradizioni della comunità. Questa Festa, che si svolge alla chiesa della Madonna delle Serre, simbolo della comunità agreste e cuore pulsante del paese, rappresenta un momento di unione e di riscoperta delle proprie origini. Le radici di una comunità sono nelle sue tradizioni, e a Peccioli questa verità si tramanda di generazione in generazione, senza perdere il suo fascino e il suo significato. La Festa sulle Serre testimonia come il passato possa essere il fondamento del futuro.Il programma dell'evento si articolerà in due giornate ricche di appuntamenti: sabato 3 maggio, alle 21, si terrà la fiaccolata verso la chiesa della Madonna delle Serre, con partenza da Peccioli o da Montecchio, un momento suggestivo che richiama le tradizioni più autentiche.

