Torna la benedizione delle croci fatte di canne

Per il settimo anno consecutivo, grazie all'Associazione Santa Croce, oggi pomeriggio alle ore 16 nella Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti, immersa nella campagna di Casette d'Ete rivive l'antica tradizione legata al mondo dell'agricoltura: la benedizione delle croci di canne con in cima una palma d'ulivo che i contadini piantano nei campi per proteggerli dalla grandine e da tutto ciò che può compromettere il raccolto.In realtà, a questa tradizione si sta ormai 'affezionando' anche chi ha orti o, più semplicemente, vasi sul balcone e in terrazza, e che utilizza le croci come un segno di buona sorte per le proprie, piccole, coltivazioni. L'Associazione Santa Croce, anche stavolta, mette a disposizione di chi non ha modo di procurarsele per proprio conto, qualche decina di croci di canne (fino a esaurimento) realizzate dagli agricoltori della zona.

Torna la benedizione delle croci fatte di canne; 25 aprile, San Marco: nelle campagne le rogazioni con le croci di legno benedette portate nei campi in difesa delle avversità climatiche; La croce della speranza benedetta a Lampedusa, sarà donata a papa Francesco; Russia, Putin chiede al patriarca Kirill di benedire le croci di guerra da assegnare ai militari. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Moio della Civitella: torna il “rito delle croci” nel giorno dell’Annunciazione - Infatti, ogni 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, si fa rivivere la tradizione della Benedizione delle Croci nella Cappella dell’Annunziata, la chiesetta dedicata alla Madonna dell ... 🔗infocilento.it