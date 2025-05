Torna in città Cartoons on the Bay il festival internazionale dell' animazione

Cartoons on the Bay”, il festival internazionale dell'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale per ragazzi giunto alla 29esima edizione.«È uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama culturale. 🔗 Ilpescara.it - Torna in città “Cartoons on the Bay”, il festival internazionale dell'animazione Pescara si prepara a ospitare nuovamente, dal 29 maggio all'1 giugno, “on the Bay”, iltelevisiva, cinematografica e crossmediale per ragazzi giunto alla 29esima edizione.«È uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama culturale. 🔗 Ilpescara.it

