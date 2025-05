Torna il Saturnia festival Vent’anni di musica

Saturnia Il Saturnia festival taglia quest'anno il prestigioso traguardo della ventesima edizione e si prepara a inaugurare la stagione con due appuntamenti imperdibili in piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Saturnia, luogo simbolo e culla storica della rassegna. Sarà un'apertura speciale, all'insegna della tradizione, dell'identità territoriale e della grande musica inserita all'interno del Cheese Saturnia, evento enogastronomico organizzato dalla Pro Loco locale. Oggi alle 21, si terrà il concerto inaugurale con protagoniste due realtà musicali fortemente radicate nella cultura bandistica del centro Italia: la Filarmonica 'A. Ponchielli' di Saturnia e la banda musicale 'Santa Cecilia' di Monterosi. Un incontro musicale e umano che esprime appieno lo spirito del festival: fare comunità attraverso la musica.

