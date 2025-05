Torna Bobbio dal Balcone | sette palchi dieci artisti e un’intera giornata di festa

Bobbio è pronta a incantare di nuovo. Domenica 4 maggio Torna "Bobbio dal Balcone", la rassegna che trasforma il borgo in un palcoscenico a cielo aperto, tra note, sapori e sorrisi. Una giornata per vivere Bobbio in modo nuovo, lento e sorprendente.

