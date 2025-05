Torna a vivere il gioiello dimenticato | il castello di Sammezzano ha un nuovo proprietario

castello di Sammezzano ha un nuovo proprietario. Il gioiello del Leccio, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, è rimasto chiuso per oltre trent’anni ed è stato al centro di numerose battaglie giudiziarie e diverse aste, mai andate a buon fine.Ora l’intera proprietà è stata. 🔗 Firenzetoday.it - Torna a vivere il gioiello dimenticato: il castello di Sammezzano ha un nuovo proprietario Ildiha un. Ildel Leccio, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, è rimasto chiuso per oltre trent’anni ed è stato al centro di numerose battaglie giudiziarie e diverse aste, mai andate a buon fine.Ora l’intera proprietà è stata. 🔗 Firenzetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

