Torna a Treviso Pane e rose il sindacato dona fiori a chi lavora il Primo maggio

fiori a lavoratori e lavoratrici in segno di solidarietà e vicinanza per chi non può restare a casa durante questa festività. Torna anche quest’anno in occasione del Primo maggio l’iniziativa promossa della FILCAMS CGIL di Treviso intitolata “Pane e rose”, in collaborazione con Rete degli. 🔗 Trevisotoday.it - Torna a Treviso "Pane e rose", il sindacato dona fiori a chi lavora il Primo maggio tori etrici in segno di solidarietà e vicinanza per chi non può restare a casa durante questa festività.anche quest’anno in occasione dell’iniziativa promossa della FILCAMS CGIL diintitolata “”, in collaborazione con Rete degli. 🔗 Trevisotoday.it

