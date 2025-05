Torino-Venezia il pronostico | Under e non solo nell’anticipo di Serie A

Serie A 20242025. Dopo la tre giorni dedicata alle semifinale delle coppe europee, il massimo campionato italiano tornerà protagoniste con le sfide della 35ª giornata: ad aprire il turno sarà l’anticipo tra Torino e Venezia, in programma venerdì 2 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino dalle 20:45. I granata partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.25, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 2.95 e 3.50. Come arrivano al match Torino e VeneziaDopo aver raggiunto la salvezza matematica, il Torino non è riuscito a mantenere il buon ritmo dimostrato per gran parte della stagione. solo una vittoria nelle ultime cinque partite per i granata (il 23 marzo con l’Udinese per 2-0), che occupano la decima posizione in classifica con 43 punti. 🔗 Sololaroma.it - Torino-Venezia, il pronostico: Under e non solo nell’anticipo di Serie A Siamo giunti alle battute finali dellaA 20242025. Dopo la tre giorni dedicata alle semifinale delle coppe europee, il massimo campionato italiano tornerà protagoniste con le sfide della 35ª giornata: ad aprire il turno sarà l’anticipo tra, in programma venerdì 2 maggio allo Stadio Olimpico Grandedalle 20:45. I granata partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.25, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 2.95 e 3.50. Come arrivano al matchDopo aver raggiunto la salvezza matematica, ilnon è riuscito a mantenere il buon ritmo dimostrato per gran parte della stagione.una vittoria nelle ultime cinque partite per i granata (il 23 marzo con l’Udinese per 2-0), che occupano la decima posizione in classifica con 43 punti. 🔗 Sololaroma.it

