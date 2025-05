Torino studente aggredisce due professori | un docente finisce al pronto soccorso

Torino, durante l’intervallo scolastico. Uno studente di seconda ha colpito fisicamente due insegnanti, una con un calcio, l’altro con uno schiaffo in pieno volto. L’episodio, ripreso dalle telecamere interne, ha provocato forte sconcerto nel corpo docente e tra le famiglie. Uno dei . Torino, studente aggredisce due professori: un docente finisce al pronto soccorso Scuolalink. 🔗 Un’aggressione violenta si è consumata tra i corridoi dell’istituto superiore Romolo Zerboni di, durante l’intervallo scolastico. Unodi seconda ha colpito fisicamente due insegnanti, una con un calcio, l’altro con uno schiaffo in pieno volto. L’episodio, ripreso dalle telecamere interne, ha provocato forte sconcerto nel corpoe tra le famiglie. Uno dei .due: unalScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

