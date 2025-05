Torino aggrediti due insegnanti dell' istituto Romolo Zerboni | calci e schiaffi da uno studente minorenne

aggrediti due studenti in un istituto tecnico di Torino, il 'Romolo Zerboni' di via Paolo della Cella. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 aprile. Uno studente di 17 anni avrebbe tirato un calcio a un primo insegnante e poi avrebbe tentato di prenderne a schiaffi un altro.

Studente prende a calci e schiaffi due insegnanti, uno finisce in ospedale - Nel giorno in cui il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia l’arresto in flagranza per chi picchia i docenti viene diffusa la notizia dell'aggressione a due prof di una scuola superiore a Torino. I fatti risalgono al 29 aprile 2025. A quanto si apprende uno studente minorenne... 🔗today.it

Torino, allievo di una scuola superiore aggredisce due insegnanti, uno finisce in pronto soccorso - È avvenuto durante l'intervallo tra due lezioni in una seconda classe dell'istituto 'Romolo Zerboni' nel quartiere Madonna di Campagna ... 🔗msn.com

