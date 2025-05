Top bikini | il trucco per indossarlo in città e non solo al mare

città. Il top bikini 2025, nella sua versione più essenziale, anticipa la stagione dei litorali proponendosi anche nei contesti urbani. Un dettaglio che, se abbinato a elementi dal taglio sartoriale o a silhouette fluide, racconta una nuova idea di femminilità: rilassata, ma calibrata; audace, ma mai eccessiva. L'estate in anticipo di Elisabetta Canalis: im costume rosso in stile baywatch X La passerella di Max Mara Primavera-Estate 2025 ne offre un'interpretazione esemplare, con uno styling che già suggerisce weekend fuori porta e primi scorci di sole senza rinunciare all'eleganza.

La vacanza senza trucco di Diletta Leotta: alle Maldive tra micro bikini e abiti di Hello Kitty - Diletta Leotta è volata alle Maldive e ne sta approfittando per dare una piccola anticipazione del suo stile estivo. Niente trucco, micro bikini e abiti di Hello Kitty: ecco tutti i look "tropicali" della conduttrice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Deva Cassel senza trucco in micro bikini: la vacanza con Saul Nanni dopo Il Gattopardo - Deva Cassel e Saul Nanni non sono una coppia solo ne Il Gattopardo, sono fidanzati anche nella vita reale. Non sorprende, dunque, che per festeggiare il successo della serie si siano concessi un viaggio esotico insieme: ecco cosa ha indossato la figlia di Monica Bellucci per l'occasione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caterina Balivo pazzesca al mare, zero trucco e bikini: voto dieci e lode (FOTO) - Caterina Balivo, nota conduttrice televisiva italiana, ha recentemente condiviso una riflessione sul proprio corpo e sull’importanza dell’accettazione di sé. In un’intervista, ha dichiarato: “Non ho mai avuto un rapporto ossessivo con il mio corpo. Certo, mi piace tenermi in forma, ma senza esagerare”. Balivo ha sottolineato l’importanza di sentirsi bene nella propria pelle, indipendentemente dai canoni estetici imposti dalla società. 🔗tuttivip.it

Alessia Marcuzzi, in bikini e senza trucco: il video fa impazzire i fan! - Alessia Marcuzzi si mostra in tutta la sua bellezza naturale in bikini e senza un velo di trucco sfoggiando il suo sorriso più dolce. 🔗msn.com

Annalisa in bikini e senza trucco: le ultime foto della vacanza ai Caraibi prima di Natale - La cantante non ha neppure un filo di trucco sul viso ma, complice anche l’abbronzatura dorata, è lo stesso meravigliosa. Annalisa in bikini pink ai Caraibi Quale migliore occasione di una ... 🔗msn.com

Kylie Jenner, in bikini e senza trucco: gli scatti al naturale fanno impazzire i fan! - Kylie Jenner si mostra in tutta la sua bellezza al naturale senza trucco e in bikini: ecco gli scatti che fanno impazzire i fan. Kylie Jenner si mostra sui social in tutta la sua bellezza al ... 🔗stylosophy.it