Tony D' Amico resta all' Atalanta | fiducia confermata nonostante l' interesse del Milan

Tony D'Amico sarà ancora con l'Atalanta nonostante l'interesse, reale o meno, di qualche club. Il suo è un ruolo fondamentale, ha l'enorme compito anche l'anno prossimo di creare una squadra sempre competitiva. Abbiamo grande fiducia in lui e lui è molto contento di rimanere qui". Così, ieri, l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi. Messaggio, chiaro, ai naviganti e al Milan: D'Amico blindato. Il suo ruolo, peraltro, era stato messo nero su bianco dalla società due settimane fa, quando era stato ufficializzato l'ingresso in dirigenza dell'ex Manchester United John Murtough, in qualità di "director of global development" e che "sarà coordinato dal ds Tony D'Amico". Lo stesso D'Amico, a inizio aprile, aveva risposto in merito alle indiscrezioni su un suo futuro al Milan: "Di voci ne sentiamo tantissime, non le commentiamo se no non finiremmo più.

